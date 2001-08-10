"Переобуть" машины и проверить аккумуляторы просит ГИБДД сахалинцев
Отдел ГИБДД УМВД России по Южно-Сахалинску призывает водителей начать подготовку к зимнему сезону, не дожидаясь снега и холодов. В частности, заблаговременно позаботиться о смене резины, а также о техническом состоянии автомобиля.
"Своевременная смена резины позволит водителю уверенно справляться с дорожными ситуациями, связанными с неблагоприятными погодными условиями. Это, в свою очередь, поможет значительно сократить количество дорожно-транспортных происшествий, спасти жизнь и здоровье участников дорожного движения", - говорят в ОГИБДД города.
Водителям необходимо проверить исправность электропроводки в автомобиле, заряд аккумулятора, работу световых приборов и стеклоочистителей. Нужно и психологически перестроиться на зимний стиль вождения, быть предельно аккуратными, строго соблюдать правила дорожного движения.
Особую осторожность необходимо проявлять не только водителям, но и пешеходам. Сокращается световой день, снижается видимость на дорогах.
"В интересах собственной безопасности ОГИБДД рекомендует пешеходам использовать световозвращающие элементы на одежде или сумках. Кроме того, передвигаться следует только по тротуарам, переходить проезжую часть только по пешеходным переходам, предварительно убедившись в безопасности", - обращаются к жителям областного центра сотрудники Госавтоинспекции.
ОГИБДД призывает всех участников дорожного движения быть внимательными и уважать друг друга на дорогах.
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