Семейное кафе открылось на центральной площади Поронайска

Семейное кафе на центральной площади Поронайска открыло свои двери для жителей города. Сейчас заведение функционирует только на первом этаже и предлагает для гостей свежую выпечку и вкусные десерты, различный вид кофе, молочные коктейли, салаты, завтраки, пиццу и бургеры.

- К Новому году я уже планирую открыть кафе на втором этаже. Кухня готова, остается доработать несколько мелочей и установить мебель. Концепция будет сосредоточена, прежде всего, для семейного времяпровождения, - рассказал предприниматель Армен Варданян.

Он поделился, что заниматься кондитерской деятельностью начал 10 лет назад, когда заметил, что в Поронайске не хватает свежих кондитерских изделий.

- Ранее, всю продукцию возили из Южно-Сахалинска и Томари, но срок хранения у этой категории товаров довольно маленький – всего 120 часов. Теперь мы не теряем время на перевозку, сразу реализуем готовые десерты.

В настоящий момент количество посадочных мест на первом этаже максимально ограничены. При открытии в здании второго этажа, «Наше Кафе» предполагает собой уютное место, где можно будет отдохнуть всей семьей. Кафе прекрасно подойдет для проведения семейных и детских праздников.