Тихоокеанское
информационное агентство
28 Октября 2020
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16:42, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Семейное кафе открылось на центральной площади Поронайска

Семейное кафе открылось на центральной площади Поронайска

Семейное кафе на центральной площади Поронайска открыло свои двери для жителей города. Сейчас заведение функционирует только на первом этаже и предлагает для гостей свежую выпечку и вкусные десерты, различный вид кофе, молочные коктейли, салаты, завтраки, пиццу и бургеры. 

-  К Новому году я уже планирую открыть кафе на втором этаже. Кухня готова, остается доработать несколько мелочей и установить мебель. Концепция будет сосредоточена, прежде всего, для семейного времяпровождения, - рассказал предприниматель Армен Варданян.

Он поделился, что заниматься кондитерской деятельностью начал 10 лет назад, когда заметил, что в Поронайске не хватает свежих кондитерских изделий.

- Ранее,  всю продукцию возили из Южно-Сахалинска и Томари, но срок хранения у этой категории товаров довольно маленький – всего 120 часов. Теперь мы не теряем время на перевозку,  сразу реализуем готовые десерты.

В настоящий момент количество посадочных мест на первом этаже максимально ограничены. При открытии в здании второго этажа, «Наше Кафе» предполагает собой уютное место, где можно будет отдохнуть всей семьей. Кафе прекрасно подойдет для проведения семейных и детских праздников.

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