На вопросы про отопление на горячей линии ответит министр ЖКХ Сахалинской области
Министр жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области Наталия Куприна и специалисты ведомства 28 октября с 18.00 до 19.00 ответят на вопросы жителей Сахалинской области о прохождении отопительного сезона. Звонки принимаются по телефону 8-800-302-0065 – для стационарного телефона, *0065 – для сотового телефона. Звонок бесплатный. Все разговоры записываются.
- Если у сахалинцев и курильчан есть какие-то опасения в части стабильной работы котельных, запаса угля в населенных пунктах или они столкнулись с бездействием специалистов ресурсоснабжающих или управляющих компаний, то они могут задать вопросы на горячую линию. В течение часа я вместе со специалистами министерства ЖКХ ответим на все поступившие звонки, - отметила Н. Куприна.
Всего за период работы горячей линии по вопросам ЖКХ, с 5 по 26 октября, поступило 1603 звонка. Среди обращений все еще актуальны вопросы, связанные с отопительным периодом – 1066 звонков (66,5%). В каждом отдельном случае операторы разбираются индивидуально: направляют сведения диспетчерам ресурсных компаний, в администрации и конкретные управляющие компании, выясняют причины и пока проблема не будет решена не снимают с контроля и не закрывают обращение.
В настоящее время граждане, обратившиеся на горячую линию по вопросам ЖКХ, могут направить фотографии или видео для объяснения возникшей проблемы на электронный адрес информационного центра: informgkh@sakhalin.gov.ru. В письме необходимо указать контактные данные и коротко суть проблемы.
Напомним, с 5 октября операторы информационного центра приступили к приему и регистрации обращений со всей Сахалинской области. Перечень вопросов, с которыми можно обратиться на горячую линию, обширен. Сахалинцы и курильчане могут выяснить по аварийным и плановым отключениям отопления, электро-, газо- и водоснабжения, сообщить о несвоевременном вывозе мусора, пожаловаться на работу управляющей компании. Другая категория вопросов носит консультативный характер: какой тариф за электроснабжение применяется в настоящее время, как попасть в программу по капитальному ремонту многоквартирных домов, предусмотрена ли гражданину льгота или нет, что делать если управляющая компания не исполняет свои обязанности, как получить перерасчет и многие другие.
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