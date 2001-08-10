Уровень преступности снизился в Сахалинской области

Анализ состояния преступности с начала года проанализировала прокуратура Сахалинской области.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, число зарегистрированных преступлений за это время снизилось на 7,2%, до 6 781. Уровень преступности составил 138,5 преступлений на 10 тысяч населения (против 150 годом ранее). Он превышен в Александровске-Сахалинском, Аниве, Долинске, Корсакове, Макарове, Невельске, Углегорске и в Южно-Сахалинске.

На 23% меньше совершено тяжких и особо тяжких преступлений против личности (157). Снижается число убийств (26 против 29), на 30,8% уменьшилось число случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью (90), а число инцидентов, повлекших смертельный исход, снизилось почти в 2 раза (13).

Отмечается уменьшение и числа совершаемых имущественных преступлений, включая кражи (-14,2%, 2 133), грабежи (-41,3%, 74) и разбои (-20%, 16), хищение автомобилей (-47,3%, 39). Число угонов не превышает уровня прошлого года (196).

В то же время, отмечается рост числа ДТП, повлекших тяжкие последствия (+18,8%; 82). Ещё 464 водителя (- 1,7 %; 472) привлечены к уголовной ответственности за повторное управление машиной в состоянии опьянения.