Россиян начнут штрафовать за лишних кошек в квартире

Хозяин, который морит свою собаку голодом, а также любительница кошек, превратившая благоустроенную квартиру в грязный зверинец, в перспективе рискуют попасть под новую статью КоАП.

Как передает RG.RU, соответствующую инициативу подготовил Минюст России. Ведомство предлагает дополнить Кодекс об административных правонарушениях несколькими статьями, наказывающими в том числе за жестокое обращение с животными, а также несоблюдение требований к содержанию животных.

Нынешний закон "Об ответственном обращении с животными..." не определяет четкого числа, сколько можно, а сколько нельзя содержать кошек. Но санитарные нормы достаточно объективны. В каждом случае будет решаться индивидуально, вышел человек за рамки правил или нет. Кстати, на практике судебным приставам нередко приходится выполнять судебные решения о расселении кошек из квартир, а порой дело даже доходит до выселения хозяек зверинцев.

Еще важная новация: за жестокое обращение с животными будет грозить штраф от 5 до 15 тысяч рублей. Санкции будут грозить в том случае, когда злые действия человека не дотягивают до УК.