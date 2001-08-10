Жителей Сахалинской области предупреждают об ответственности за распространение фейков в условиях пандемии
Жителей Сахалинской области предупреждают об ответственности за распространение фейков в условиях пандемии. За публикацию в сети Интернет и онлайн-мессенджерах заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу для жизни и здоровья, гражданину грозит штраф от 300 тысяч до 700 тысяч рублей.
Суды Сахалинской области уже выносили подобные решения. Напомним, в апреле этого года сахалинское правительство провело спецоперацию по возвращению жителей области из Таиланда. На борту самолета находились 90 человек. Всем пассажирам предоставили по два комплекта защитной одежды, которую используют в инфекционных больницах. Люди переодевали костюмы во время пересадки в Шанхае. Оставались в них и по прибытии на остров. Спецодежду разрешили снять лишь после ее дезинфекции.
Один из прилетевших на остров распространил в социальных сетях ролик. В нем он озвучил не соответствующее действительности утверждение о бездействии властей и о необеспечении пассажиров воздушного судна средствами индивидуальной защиты.
Против сахалинца возбудили уголовное дело. В мае 2020 года Южно-Сахалинский городской суд признал жителя области виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 207.1 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации о принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и способах защиты от обстоятельств, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан). Мужчине было назначено наказание в виде штрафа – 300 тысяч рублей.
Сейчас в сетях встречается информация подобного характера. Без подтверждения действительности ее размещают активные жители. Данные действия также квалифицируются как нарушение законодательства. По сообщениям, которые несут заведомо ложный характер, проводится юридическая проверка.
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