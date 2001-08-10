Тихоокеанское
информационное агентство
28 Октября 2020
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На Сахалине начался сбор материалов для будущего музея спорта
11:32, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Посетить Сахалинскую область можно по программе туристического кешбэка

Посетить Сахалинскую область можно по программе туристического кешбэка

Посетить Сахалинскую область можно по программе туристического кешбэка. Часть средств за покупку тура или проживание в гостинице будут возращены путешественникам по России.

Первый этап программы продлился всего неделю – с 21 по 28 августа, и многие туристы не успели воспользоваться возможностью сэкономить на отдыхе. На втором этапе приобрести тур с кешбэком можно до 5 декабря 2020 года, а осуществить поездку – до 10 января 2021-го. Максимальная сумма возврата составляет 20 тысяч рублей. В программе участвуют поездки от двух ночей, что позволяет отправиться в короткие путешествия на выходные.

– Наша компания участвовала в первом этапе кешбэка и с удовольствием подключилась ко второму. Мы увидели, что больше туристов стали интересоваться поездками на Сахалин и Курилы. Мы предлагаем различные варианты осенних и зимних видов отдыха с посещением природных объектов, катанием на снегоходах, рыбалкой и еще много интересного, – рассказала менеджер по туризму компании «Амист» Татьяна Саутченкова.

Сергей Рак из Нового Уренгоя узнал о программе кешбэка от родственников. Зашел на сайт, выбрал тур и уже несколько дней отдыхает на Сахалине, а затем отправится на Курилы.

– Программа насыщенная и интересная. Сахалин – удивительное место. Про красоту дальневосточной природы наслышан давно, но инфраструктура города также произвела хорошее впечатление. Вдвойне приятно, что удалось вернуть часть суммы. Эти деньги можно потратить, к примеру, на подарки близким, – рассказал путешественник.

Чтобы воспользоваться условиями программы и вернуть часть средств за отдых необходимо на сайте мирпутешествий.рф ввести название региона, выбрать понравившийся тур и оплатить покупку картой «Мир». Кешбэк в размере до 20 процентов будет начислен автоматически в течение пяти дней.

Так, при покупке недельного тура на Сахалин за 58 тысяч рублей на человека, в который входит трансфер из аэропорта, питание по программе, проживание в гостинице, страховка, посещение природных объектов, можно будет вернуть 11600 рублей.

Островные туроператоры предлагают массу вариантов отдыха с возможностью кешбэка на осень и зиму. К примеру, тур для настоящих мужчин, рассчитанный на 9 дней, насыщен морской и речной рыбалкой, гастрономическими удовольствиями, посещением популярных природных объектов – мыса Евстафия, бирюзовых озер, хребта Жданко, мысов Великан и Птичий. Совмещенный тур Сахалин-Итуруп окунет путешественников в мир сразу двух уникальных островов. Есть интересные предложения для любителей тайн и загадок, а также зимние туры для экстремалов с катанием на снегоходах, полетами в аэротрубе, походами на снегоступах и подледной рыбалкой.

Также в ноябре на острове стартует акция «Твоя яркая зима на Сахалине», которая позволит получить ее участникам дополнительные бонусы и скидки на отдых, товары и услуги.

Отметим, программу туристического кешбэка, которая направлена на расширение возможностей для доступного отдыха внутри страны, реализует Ростуризм. Всего на стимулирование внутренних турпоездок из федерального бюджета было выделено 15 миллиардов рублей.

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