Маломобильные сахалинцы посоревновались в литературной игре

Интеллектуальную игру «Мудрость книги» провели специалисты областной универсальной научной библиотеки 27 октября для группы дневного пребывания Центра социального обслуживания населения Сахалинской области.

В игре принял участие 21 подопечный Центра. Им предложили отгадать экранизированные произведения отечественных и зарубежных авторов, вспомнить популярные цитаты литературных героев, разгадать тематический кроссворд «По мотивам кинороманов». В конце встречи победители и участники получили призы от областной библиотеки.

До конца года СахОУНБ организует еще несколько мероприятий для маломобильных сахалинцев. Так, в ноябре специалисты областной библиотеки проведут для них интеллект-игру, приуроченную к 140-летию со дня рождения Александра Блока. В декабре состоится подведение итогов фестиваля художественной самодеятельности «Все начинается с любви».