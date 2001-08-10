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12:32, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил
Примерить на себя образ героя из фильма ужасов предлагают сахалинцам
"Ночь искусств" пройдет в областной библиотеке в восьмой раз. Всероссийской акция состоится 3 ноября в онлайн-формате.
Участников мероприятия ждут интересные видеоматериалы, викторина и мастер-классы, отмечают в пресс-службе СахОУНБ.
Так, любителям краеведения предлагают посмотреть видеообзор "Старожилы нашего фонда" о книгах, изданных в позапрошлом веке. В обзорном ролике "Сундучок сокровищ" сахалинцам расскажут о необычных книгах-миниатюрах из фонда особо ценных и редких документов библиотеки. Ролик "Вдохновленное ковидом" познакомит с литературными, художественными и музыкальными произведениями, которые люди создали во время во время пандемии. А видео "Криптография – искусство шифрования" наверняка заинтересует поклонников цифровых технологий.
Кроме того, все желающие смогут совершить виртуальный тур по Всероссийскому музею народного декоративно-прикладного творчества и пройти тест "Жизнь и творчество И. А. Бунина".
Для сахалинцев будут доступны мастер-классы для детей и взрослых. "Звездные нити. Ван Гог" поможет зрителям с помощью хлопчатобумажных нитей создать картины по мотивам полотен "Звёздная ночь" и "Пшеничное поле с воронами".
Мастер-класс "Оживший герой книги Стивена Кинга" позволит примерить на себя образ клоуна Пеннивайза, героя книги "Оно". Гримёр и визажист Татьяна Легенченко воссоздаст облик этого персонажа.
Для любителей интеллектуальных игр подготовили онлайн-викторину "Brеaking brain" ("Сломай мозг"). Участникам акции предложат попробовать свои силы в расшифровке информации, отвечая на вопросы в google-формах. Первые трое счастливчиков, правильно выполнивших все задания, получат подарки.
Все материалы "Ночи искусств" соберут в специальном разделе на сайте библиотеки. Доступ к нему откроется 3 ноября в 19.00. Те, кто не успеет посмотреть материалы в этот день, смогут это сделать позже.
Дополнительную информацию расскажут по телефону: +7 (4242) 45-25-54.
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