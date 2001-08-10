Сахалинские безработные могут пройти бесплатную профессиональную переподготовку. Государственная программа предназначена для выпускников образовательных организаций, а также граждан, потерявших работу во время пандемии или находящихся под риском увольнения. На сегодня заявки на профессиональную переподготовку подали 650 сахалинцев. Большинство участников программы – выпускники этого года.

– 16 человек уже проходят обучение по направлению «Сварочные технологии». Следующие группы начнут обучение 2 ноября по направлениям «Физическая культура, спорт и фитнес», «Дополнительное образование детей и взрослых» и «Документационное обеспечение управления и архивоведение». Большой интерес у сахалинцев вызывают компетенции «Предпринимательство» и «Графический дизайн», - отметила заместитель генерального директора регионального агентства по развитию человеческого капитала Мария Козлова. – Особо подчеркну, для соискателей обучение абсолютно бесплатное и заявки мы продолжаем принимать.

В перечне компетенций уже 28 профессий, востребованных на рынке труда. Длительность обучения зависит от выбранного направления, в среднем срок подготовки составляет три недели. По окончании курса участники пройдут демонстрационный экзамен. Успешно сдавшие его получат скиллс-паспорт с профилем профессиональных компетенций и документ о квалификации, соответствующий виду программы обучения.

Стать участником программы могут следующие категории граждан:

– Находящиеся под риском увольнения (граждане, получившие уведомление в связи с сокращением штата, приостановлением деятельности работодателя или переходом организации на сокращенный рабочий день, находящиеся в отпуске без сохранения заработной платы);

– Выпускники образовательных организаций (СПО или ВО в 2020 г. или в 2019 г. (окончившие военную службу по призыву после 1.03.2020 г.) и в 2018 г. (имеющие на иждивении детей до 3-х лет, нетрудоустроенные по профессии (специальности);

– Ищущие работу граждане (зарегистрированные в органах службы занятости населения Сахалинской области в целях поиска подходящей работы и уволенные после 01 марта 2020 года)

­– Граждане, работающие на предприятиях, попадающих в перечень постановления Правительства РФ от 03.04.2020 №434.

Записаться на обучение и ознакомиться с полным перечнем доступных программ, а также получить консультацию специалиста можно на сайте https://сахалин.гособразование.рф