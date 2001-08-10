Дачники смогут разводить домашних животных без разрешения

"Российская газета" опубликовала важное для россиян решение Конституционного суда РФ. Дачники и садоводы могут больше не спрашивать разрешения у местных чиновников и руководителей садовых товариществ, если собираются завести подсобное хозяйство на своем участке, выделенном под ИЖС.

Сегодня любое желание дачника или садовода развести на своем участке кроликов или птицу требует согласия чиновников. Их "добро" не понадобится, если соседи у человека спокойные и их не возмущает, например, крик петуха на рассвете. В противном случае комиссия или суд признает разведение гусей или кур нарушением со всеми вытекающими для собственника последствиями.

Сейчас, когда экономическая ситуация для многих людей осложнилась, личное подсобное хозяйство стало жизненно необходимым.