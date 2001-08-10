Тихоокеанское
информационное агентство
29 Октября 2020
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Сахалинец украл деньги у своего знакомого и "спустил" их на ставки
11:32, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Следующая неделя для россиян будет короткой

Следующая неделя для россиян будет короткой

Следующая рабочая неделя станет короткой. Об этом россиянам напомнил Роструд, пишет ТАСС

День народного единства - 4 ноября -  в этом году выпадает на среду. Он будет выходным. Таким образом, сахалинцев и курильчан на следующей неделе ждут только 4 рабочих дня:

  • 2 и 3 ноября - понедельник и вторник,
  • 5 и 6 ноября -  четверг и пятница. 

В Роструде отметили, вторник, 3 ноября, - предпраздничный день, и он будет короче на один час.

Следующая короткая рабочая неделя выпадет на новогодние праздники. 31 декабря - это четверг, этот рабочий день тоже будет сокращённым. Каникулы в честь Нового года продлятся с 1 по 10 января 2021 года.

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