Мэр Южно-Курильского района ушёл в отставку. Вячеслав Власенко подал заявление по собственному желанию. Губернатор Валерий Лимаренко прокомментировал решение главы района.

– В муниципалитете сложилась довольно непростая обстановка, и это результат деятельности мэра. Недавно проведенная прокурорская проверка подтвердила многочисленные нарушения. Так продолжаться больше не может. Необходимо оперативно решать накопившиеся проблемы, – одобрил отставку Власенко губернатор.

Согласно Уставу муниципального образования, в районе будет объявлен конкурс на замещение должности руководителя. Определиться с тем, кто возглавит Южно-Курильский район, предстоит депутатам местного Собрания.