Тихоокеанское
информационное агентство
29 Октября 2020
Сегодня 16:48
77,55|91,26|39,53
Сахалинец украл деньги у своего знакомого и "спустил" их на ставки
12:04, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Мэр Южно-Курильского района ушёл в отставку

Мэр Южно-Курильского района ушёл в отставку

Мэр Южно-Курильского района ушёл в отставку. Вячеслав Власенко подал заявление по собственному желанию. Губернатор Валерий Лимаренко прокомментировал решение главы района.

– В муниципалитете сложилась довольно непростая обстановка, и это результат деятельности мэра. Недавно проведенная прокурорская проверка подтвердила многочисленные нарушения. Так продолжаться больше не может. Необходимо оперативно решать накопившиеся проблемы, – одобрил отставку Власенко губернатор.

Согласно Уставу муниципального образования, в районе будет объявлен конкурс на замещение должности руководителя. Определиться с тем, кто возглавит Южно-Курильский район, предстоит депутатам местного Собрания.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?