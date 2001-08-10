Тихоокеанское
информационное агентство
29 Октября 2020
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10:12, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Холодной воды не будет в нескольких районах Южно-Сахалинска

Холодной воды не будет в нескольких районах Южно-Сахалинска

В связи с ремонтными работами на сети водопровода 29 октября в ряде домов Южно-Сахалинска будет отключена подача холодной воды. 

с 9.30 до 14 часов:

  • в 4 укрупненном квартале (ул. Пограничная - Ленина - Емельянова - Вокзальная);
  • пр. Мира, 109;
  • ул. Саперная, 10, 15.

с 14.30 до 18 часов:

  • 7 микрорайон (пр. Коммунистический - ул. Горького - Тихоокеанская - ул. Комсомольская);
  • ул. Комсомольская,191, 193, 195, 225, 227, 186;
  • пр. Победы, 26;
  • ул. Поповича, 25.

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