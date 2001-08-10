Тихоокеанское
информационное агентство
29 Октября 2020
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10:42, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

В нескольких районах Сахалина сегодня пройдет сильный дождь и ветер

В нескольких районах Сахалина сегодня пройдет сильный дождь и ветер
Сегодня днём, 29 октября, в южных районах Сахалина, а также в областном центре ожидается сильный дождь (15-29 мм и более за 12 часов) и ветер 12-17 м/с, сообщает ФГБУ "Сахалинское УГМС".
 
О возникновении любых чрезвычайных ситуаций необходимо сообщать в единую дежурно-диспетчерскую службу города по телефону 112.
 
Дополнительные телефоны коммунальных служб опубликованы на сайте администрации Южно-Сахалинска.

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