В нескольких районах Сахалина сегодня пройдет сильный дождь и ветер

Сегодня днём, 29 октября, в южных районах Сахалина, а также в областном центре ожидается сильный дождь (15-29 мм и более за 12 часов) и ветер 12-17 м/с, сообщает ФГБУ "Сахалинское УГМС".

О возникновении любых чрезвычайных ситуаций необходимо сообщать в единую дежурно-диспетчерскую службу города по телефону 112.