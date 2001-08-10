"Аврора" внедряет систему, гарантирующую достоверность тестов на COVID-19

Авиакомпания "Аврора" внедряет систему, которая гарантирует достоверность результатов тестов на COVID-19 у пассажиров во время перелётов. Перевозчик будет рекомендовать пассажирам проходить предварительное тестирование на коронавирус за 72 часа до вылета, получая результат с помощью специальной программы.

Представители компании рассказали, что результат тестирования направят пассажиру цифровым способом на его мобильное устройство. Проверить данные можно сканированием QR-кода c помощью смартфона или компьютера. Основным преимуществом системы My Health Pass является надёжное и защищённое подтверждение статуса теста как в цифровом формате, так и на бумажном носителе.