Тихоокеанское
информационное агентство
29 Октября 2020
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13:42, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Уровень боеготовности солдат и офицеров оценила специальная комиссия

Уровень боеготовности солдат и офицеров оценила специальная комиссия

Контрольная проверка за 2020 год завершилась в соединениях и воинских частях армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) на Сахалине и Курильских островах.

Как сообщает пресс-служба ВВО, военнослужащие продемонстрировали свою профессиональную выучку на контрольных стрельбах из стрелкового оружия, штатного вооружения танков Т-80, МТЛБ и самоходных артиллерийских установок. Также они сдали зачеты по технической, тактико-специальной, специальной и физической подготовкам. Около половины нормативов и упражнений личный состав выполнял по ночам.

В течение двух недель уровень готовности военных проверяла специальная комиссия. Она оценивала состояние вооружения и военной техники, морально-психологический климат в подразделениях, работу командного состава.

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