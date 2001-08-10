Ночные заведения Сахалинской области будут работать до 23 часов
В соответствии с постановлением руководителя Роспотребнадзора, главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой, правительство островного региона усиливает противоэпидемические меры безопасности. Это позволит снизить риски распространения коронавируса в период сезонного подъема заболеваемости.
На Сахалине и Курилах вводятся ограничения для предпринимателей, которые осуществляют организацию зрелищно-развлекательных мероприятий и оказывают услуги общественного питания. Они не будут работать в период с 23:00 до 6:00.
В разрешенное время в ресторанах, кафе, барах, столовых, буфетах и на иных предприятиях общественного питания расстановку столов необходимо осуществлять на расстоянии не менее полутора метров и устанавливать между ними перегородки. Вводится запрет на курение кальянов в ресторанах, барах и других общественных местах.
Кроме того, до 10 ноября не допускается проведение в закрытых помещениях публичных мероприятий, связанных с осуществлением деятельности органов исполнительной власти Сахалинской области.
– Мы сможем вернуться к привычному образу жизни, когда у более 45 процентов людей сформируется иммунитет – искусственный после вакцины или приобретенный после перенесенного заболевания. После этого коронавирус будет иметь сезонные проявления, но не такие глобальные, какими мы их видим сейчас. В нашем регионе нужно будет привить около 100 тысяч жителей. Ожидается, что в конце ноября – декабре партии вакцины начнут распространять по стране, – рассказал заместитель председателя правительства Сахалинской области Владимир Ющук.
Отметим, в островном регионе по-прежнему действует масочный режим. Маски для защиты органов дыхания обязательны во всех местах массового пребывания людей, в общественном транспорте, на предприятиях сферы обслуживания, в магазинах, медицинских учреждениях, а также на парковках и в лифтах.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:34 Сегодня Заболевших коронавирусом сахалинца стало на 93 больше
10:12 Сегодня Холодной воды не будет в нескольких районах Южно-Сахалинска
10:42 Сегодня В нескольких районах Сахалина сегодня пройдет сильный дождь и ветер
11:32 Сегодня Следующая неделя для россиян будет короткой
11:32 22 Октября Аэрофлот отменяет плату за внесение изменений в авиабилеты по России
10:42 22 Октября В районе поликлиники №1 начнет работать светофор
14:32 22 Октября Единую вакцину против гриппа и COVID-19 создадут в России
15:32 22 Октября Циклон накроет Сахалин 23 октября
12:04 2 Октября Почти 25 тысяч молодых деревьев высадили в Сахалинской области в рамках акции «Сохраним лес-2020»
13:12 30 Сентября Сахалинские пожарные спасли кошку и сделали для нее домик
17:12 6 Октября В новом микрорайоне Дальнего идет строительство еще одного детского сада с бассейном
16:42 30 Сентября В Южно-Сахалинске с 1 октября стартует отопительный сезон
Выбор редакции
- 15:04 23 Октября Главврач больницы в Коммунарке проведет телемост для дальневосточных врачей
- 14:32 22 Октября Единую вакцину против гриппа и COVID-19 создадут в России
- 13:12 30 Сентября Сахалинские пожарные спасли кошку и сделали для нее домик
- 12:32 23 Сентября В Южно-Сахалинске впервые за полвека возводят современный военный госпиталь
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
10:32 13 Октября Об опасности ротавирусной инфекции рассказала главный внештатный инфекционист Сахалинской области
11:14 18 Сентября Комментарий о книге «Си Цзиньпин о государственном управлении»
- 09:34 22 Июня Банк России сделал деньги рекордно дешевыми
- 10:32 2 Июня Правительство разработало план восстановления занятости и доходов россиян
Опрос
Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?