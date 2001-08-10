Тихоокеанское
информационное агентство
29 Октября 2020
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15:04, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Ученые разгадали причину массовой гибели сельди на Сахалине

Ученые разгадали причину массовой гибели сельди на Сахалине

Массовая гибель сельди в Охотском на Сахалине вызвана естественными причинами. Рыба просто "заблудилась" и попала во временное озеро, сообщают РИА Новости со ссылкой на СахНИРО.

23 октября в соцсетях появилось видео полуживой и дохлой сельди, которую жители села и приехавшие в район гости собирали на протоке, соединяющей озеро с проливом. Ученые пояснили, что сельдь обитает рядом с этим местом - в озере Тунайча. Там она нерестится, а территорией её нагула является морская акватория.

В конце сентября - начале ноября у сельди идёт период зимовальной миграции через протоку. Часть рыбы просто перепутала водоёмы и зашла в мелкое временное озерцо. В отлив оно мельчает, что и привело к гибели сельди.

Специалисты также добавили, что явление это обычное и происходит практически каждый год.

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