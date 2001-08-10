Компроспект в Южно-Сахалинске полностью отремонтировали

Движение транспорта со второй половины дня 29 октября возобновляется на всем участке капитально отремонтированного Коммунистического проспекта от ул. Вокзальной до пр. Мира. 1063 метра дороги были приведены в порядок в рамках муниципального контакта силами подрядной организации ООО "Востокдорстрой".

Как отметили в мэрии Южно-Сахалинска, несмотря на возобновление движения, автомобилистам первое время необходимо ориентироваться на дорожную разметку. Дорожные знаки на данном отрезке будут установлены в ближайшее время. Кроме того, в процессе монтажа находятся и уличные опоры освещения.

Напомним, капитально ремонтировать участок Коммунистического проспекта от ул. Вокзальной до пр. Мира подрядчик начал в начале нынешнего года. Работы были разделены на четыре этапа. На протяжении всего ремонтируемого участка были заменены инженерные коммуникации: водопровод, ливневая канализация, коммуникации связи, а также обустроены пешеходные зоны и заменено дорожное полотно.

Первый участок Коммунистического проспекта от ул. Горького до пр. Мира (1206 метров) был капитально отремонтирован в 2019 году. Там также был выполнен весь комплекс необходимых строительно-монтажных работ.