В Южно-Сахалинске тестируют сеть проката электровелосипедов. Главная задача для специалистов в этом сезоне – провести пусконаладочные работы, протестировать операционную систему и оборудование. После завершения этих работ при благоприятных погодных условиях протестировать электровелосипеды смогут и горожане.

В полном объеме автоматизированная сеть проката электровелосипедов для жителей заработает весной.

Как рассказала директор департамента по делам молодежи и спорту Елена Завязкина, электровелосипеды и сопутствующее оборудование поставила компания-подрядчик из Екатеринбурга «Индустрия спорта». Закуплено 90 единиц велотранспорта и 66 станций (на три велосипеда каждая). Отметим, сроки запуска проекта были скорректированы в связи тем, что в период ограничительных мер, ряд предприятий, участвующих в реализации, приостанавливали работу.

Станции расположены в районе перекрестков городских улиц с обустроенными велодорожками: ул. Есенина — пр. Мира, ул. Пуркаева — пр. Мира, ул. Емельянова — пр. Мира, пр. Победы — пр. Мира, ул. Тихоокеанская — пр. Мира, пл. Ленина, Компроспект — ул. Комсомольская, а также рядом с городским бассейном и в парке. Всего 9 точек. На каждом участке в зависимости от размера территории установлено разное количество станций - от трех до восьми. Прокат будет работать с мая по октябрь.

Как рассказал руководитель компании Константин Мочалов, все оборудование российского производства с использованием импортных комплектующих.

- Велосипеды оборудованы электродвигателем. Это помогает ехать быстрее и легче, особенно в горку, что свойственно для рельефа Южно-Сахалинска. Удобная схема размещения станций позволяет комфортно передвигаться по городу. Пусконаладочные работы по оборудованию проводят наши специалисты. Это займет около двух недель.

Прокат будет доступен всем жителям и гостям города старше 18-ти лет. Подробнее о правилах использования будет сообщено дополнительно при запуске электровелосипедов в следующем сезоне.