Тихоокеанское
информационное агентство
30 Октября 2020
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10:12, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Больше 1660 человек заболели ОРВИ на Сахалине и Курилах за неделю

Больше 1660 человек заболели ОРВИ на Сахалине и Курилах за неделю
Эпидпорог по острым респираторным вирусным инфекциям (ОРВИ) превышен в Александровск-Сахалинском районе. Об этом сообщают в региональном управлении Роспотребнадзора.
 
За минувшую неделю в островном регионе зарегистрировано 1667 случаев ОРВИ.  Показатель заболеваемости ниже показателя предыдущей недели и аналогичной недели прошлого года.
 
Без учета пневмоний COVID-ной этиологии, за отчетную неделю зарегистрирован 171 заболевший внебольничной пневмонией.
 
За семь дней зарегистрировано 60 случаев острой кишечной инфекции (ОКИ). 44 из заболевших - дети. Превышение среднеобластного показателя ОКИ зарегистрировано на территории Анивского, Охинского, Томаринского районов и Южно-Сахалинска.
 
Зарегистрирован 1 случай энтеровирусной инфекции у ребенка в Южно-Сахалинске.
 
Эпидемиологическая ситуация по инфекционной заболеваемости находится на постоянном контроле управления Роспотребнадзора по Сахалинской области.

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