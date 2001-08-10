Тихоокеанское
информационное агентство
30 Октября 2020
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10:42, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Жители Южно-Сахалинска могут поучаствовать в экспериментальном квесте

Жители Южно-Сахалинска могут поучаствовать в экспериментальном квесте

Квест "Мы — едины" пройдет в городском парке Южно-Сахалинска 4 ноября. Экспериментальное мероприятие Центра молодёжных инициатив состоится с 12:00 до 16:30.

Главная особенность офлайн игры-бродилки в том, что для её прохождения участникам понадобятся смартфоны и интернет. По задумке организаторов задания поочерёдно выстроятся в логическую цепочку, формируя четыре тематических блока. Испытания разнообразны — это поиск локации по координатам, применение QR-кодов,  дешифровка и многое другое. Все правильно выполненные задания приведут игроков к сейфу с призами. Кто окажется первым и сумеет "взломать" замок, тот и победит, сообщают в пресс-службе ЦМИ.

Поучаствовать в эксперименте сможет молодёжь в возрасте от 14 до 30 лет. Для этого нужно объединиться в команду из 2-5 игроков и подать заявку. Её нужно прислать на эл. почту: egosumdeus999@gmail.com или заполнить анкету по ссылке. Заявки принимают до 17:00 3 ноября.

Подробную информацию расскажут по телефону: 8 (999) 07-00-666.

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