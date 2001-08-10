В Южно-Сахалинске временно изменится схема движения автобусов №5, 34 и 63
В связи со строительно-ремонтными работами и невозможностью разворота общественного транспорта на площадке за Дорожной больницей, временно изменится схема движения автобусных маршрутов №5, 34 и 63.
Как сообщили в МКУ «Пассажирский транспорт Южно-Сахалинска», с 29 октября на период ведения работ конечным и начальным остановочным пунктом по указанным маршрутам станет площадка около дома №14/1 по ул. Украинской, в районе перекрестка улиц Украинской и Карьерной. О возобновлении движения по прежней схеме будет сообщено дополнительно.
Для получения информации о работе, месте нахождения, расписании пассажирского транспорта необходимо обращаться в диспетчерскую службу по телефону 51-00-51. Также для просмотра в реальном времени информации о местонахождении автобусов можно воспользоваться порталом bus.yuzhno-sakh.ru.
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