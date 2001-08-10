В районах Сахалинской области проводятся углубленные медицинские осмотры

Десант врачей сформирован из высококвалифицированных специалистов 9 профилей из разных уголков страны. До конца ноября они проконсультируют пациентов во всех районах.

Жительница Тымовского Алевтина Николаева долго не решалась обратиться к врачу по поводу лишнего веса. Прибавка была хоть и небольшой, но регулярной. Женщина отмахивалась от проблемы, считая, что она вызвана погрешностями в диете. Но после первого этапа диспансеризации ее пригласили на консультацию к эндокринологу.

– Очень довольна. Получила ответы на все вопросы, врач назначил курс лечения. Схему терапии подробно расписали, при необходимости уже терапевт сможет проконтролировать показатели и, если надо, скорректировать лечение, – поделилась тымовчанка.

Кроме эндокринолога, в медицинской команде – кардиологи, неврологи, врачи ультразвуковой и функциональной диагностики, эндоскописты, офтальмологи, оториноларингологи, урологи, онкологи. 45 специалистов прибыли из разных уголков России. У всех врачей профессиональная квалификация не ниже первой, большой опыт работы.

Медицинские бригады укомплектовывались с учетом наибольшей потребности в специалистах. Всего сформировано пять команд, поочередно они проводят работу во всех районах Сахалинской области. Холмский городской округ – один из первых, куда прибыл десант.

– Запись к специалистам велась по итогам первого этапа диспансеризации. Мы знаем своих пациентов, кому необходима консультационная помощь, коррекция терапии. За 12 дней углубленные узкие специалисты осмотрели около 2000 человек, – рассказала главный врач Холмской ЦРБ Светлана Мищенко.

Уже прошли приемы пациентов в Северо-Курильском районе, сегодня врачи завершают работу в Тымовском, Холмском, Поронайском, Углегорском районах. Работа медицинского десанта продолжится до конца ноября.

Отметим, что выездная кампания узких специалистов проводится в островной области уже второй год по инициативе губернатора Валерия Лимаренко. Такая работа позволяет снизить остроту кадрового вопроса в районах.