Министр ЖКХ Сахалинской области Наталия Куприна ответила на вопросы жителей островного региона
За час проведения горячей линии с участием министра жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области Наталии Куприной, заместителя министра Ольги Гаповой и начальника отдела жилищной политики ведомства Еленой Литейкиной в информационном центре принят 31 звонок.
Большинство вопросов поступило из областного центра – 21 (68%). Кроме южносахалинцев на горячую линию дозвонились жители Холмска (4), Корсакова (1), а также сел Победино и Буюклы Смирныховского городского округа (2), Леонидово Поронайского городского округа (1) и Троицкое (2).
Несмотря на обозначенную тему «Прохождение отопительного сезона», люди озвучивали другие наболевшие вопросы. Из общего количества вопросов только 16 были по теплоснабжению, остальные были связаны с не удовлетворительной работой управляющих компаний, водоснабжения и проведением капитального ремонта многоквартирных домов. Несколько человек поблагодарили министра за оперативное решение их вопросов.
- Благодаря оператору горячей линии я смогла решить свою проблему быстро и при этом сделала один звонок. Потратила чуть более 5 минут. Раньше же, чтобы дозвониться до управляющей компании, найти инженера и добиться принятие моей заявки, я тратила гораздо больше времени, порой несколько дней. И никакой обратной связи от УК, и никакого контроля с их стороны. А операторы мало того, что помогли мне решить проблему, так перезвонили и уточнили точно ли все устранено, - сказала Ольга Владимировна.
Все поступившие вопросы взяты всеми участниками на личный контроль.
По итогам прошедшего мероприятия было принято решение как минимум раз в месяц проводить тематические горячие линии и приглашать не только представителей министерства, но и других органов власти, регопертора, ресурсоснабжающих предприятий.
- Это наш первый опыт, и я его считаю успешным. Телефоны звонили постоянно, перерывов между звонками не было совсем. Отклик от жителей мы получили, это для нас важно. Продолжим и дальше. В процессе работы будем внедрять и другие варианты общения, - подчеркнула Н. Куприна.
Всего за период работы горячей линии по вопросам ЖКХ, с 5 по 28 октября, поступило 1723 звонка. В каждом отдельном случае операторы разбираются индивидуально: направляют сведения диспетчерам ресурсных компаний, в администрации и конкретные управляющие компании, выясняют причины и пока проблема не будет решена не снимают с контроля и не закрывают обращение. Для пояснения по проблеме островитяне могут направить фотографии или видео на электронный адрес информационного центра: informgkh@sakhalin.gov.ru. В письме необходимо указать контактные данные и коротко суть проблемы.
Напомним, с 5 октября 2020 года операторы информационного центра приступили к приему и регистрации обращений со всей Сахалинской области. Перечень вопросов, с которыми можно обратиться на горячую линию, обширен. Сахалинцы и курильчане могут выяснить по аварийным и плановым отключениям отопления, электро-, газо- и водоснабжения, сообщить о несвоевременном вывозе мусора, пожаловаться на работу управляющей компании. Другая категория вопросов носит консультативный характер: какой тариф за электроснабжение применяется в настоящее время, как попасть в программу по капитальному ремонту многоквартирных домов, предусмотрена ли гражданину льгота или нет, что делать если управляющая компания не исполняет свои обязанности, как получить перерасчет и многие другие. Звонки принимаются по телефону 8-800-302-0065 – для стационарного телефона, *0065 – для сотового телефона. Звонок бесплатный. Все разговоры записываются.
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