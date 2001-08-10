Сквозного проезда сутки не будет на улице Гаражной в Южно-Сахалинске

Сквозной проезд по улице Гаражной со стороны Ленина закроют в Южно-Сахалинске сегодня, 30 октября. Здесь будут укладывать асфальт, сообщают в мэрии города.

Перекрытия будут действовать до вечера 31 октября. В случае непогоды дорогу откроют в первой половине дня 1 ноября.

Объехать этот участок можно по переулку Мартовскому и улице Транзитной.