Тихоокеанское
информационное агентство
31 Октября 2020
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14:32, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

На новом участке улицы Пограничной в Южно-Сахалинске подключили светофор

На новом участке улицы Пограничной в Южно-Сахалинске подключили светофор

Участок улицы Пограничной от Комсомольской до Горького открыли для движения в Южно-Сахалинске. На дороге нанесли разметку, поставили освещение и светофор, который до понедельника будет работать в режиме желтого мигающего сигнала. После его переключат в полноценный рабочий режим, сообщили в администрации областного центра.

С февраля 2020 года подрядчик обустроил четыре полосы движения, тротуары, велодорожку с северной стороны, установил уличное освещение и сделал газоны. В дорожном основании использовали бетонные плиты, что увеличит срок службы полотна.

По проекту срок окончания работ - 15 ноября текущего года. Подрядная организация сдала новую дорогу с опережением графика.

 

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