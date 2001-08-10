ВГК начинает программу по витаминизации сотрудников

Восточная горнорудная компания (ВГК) приступила к реализации программы по витаминизации сотрудников с целью повышения иммунитета и снижения риска заболеваемости ОРВИ и гриппом. В рамках программы закуплены препараты, перечень которых формировался с учётом возможного дефицита витаминов в осенне-зимний период и специфики производственной деятельности. Подобный проект компания проводит впервые и рассчитывает сделать программу ежегодной.

"Витаминная" кампания станет вторым этапом профилактических мероприятий по снижению риска заболеваемости ОРВИ среди сотрудников после программы вакцинации против гриппа, которая проводилась ранее в начале сентября. К формированию перечня витаминных препаратов в ВГК подошли с большой ответственностью. Чтобы определить перечень необходимых витаминов в период роста острых респираторных заболеваний, были проведены консультации с медицинскими работниками и проанализирован успешный опыт существующих программ. При подборе также учитывались климатические особенности региона присутствия и ассортимент продуктовой корзины в осенний период. Это позволило сформировать базовый перечень витаминов, благотворно влияющих на укрепление иммунитета и повышение защитных сил организма. Сформированный поливитаминный комплекс выдается каждому работнику и рассчитан на курсовой прием.

"В компании уделяют повышенное внимание здоровью работников. И к подобным мероприятиям мы подходим с особым вниманием. Сложившаяся в мире ситуация с коронавирусной инфекцией требует от нас дополнительных мер с целью сохранения и укрепления здоровья наших работников", - прокомментировал директор по охране труда и промышленной безопасности ВГК Илья Стерликов.

На всех активах Восточной горнорудной компании сохраняется режим высокой готовности по предотвращению коронавирусной инфекции. Разработанная система тестирования и ограничительные меры, введённые компанией с начала действия пандемии, позволяют сохранить здоровый коллектив и способствуют безостановочной работе на всех объектах, сообщили в пресс-службе ВГК.