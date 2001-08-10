На следующей неделе на Сахалине ожидается снег

Островные синоптики рассказали, какая погода ждет жителей области на предстоящей неделе и в выходные дни.

По данным регионального УГМС, в субботу на Сахалине, в том числе в областном центре осадков не будет, температура ночью -2…+3°, в долинах центральных районов -2…-7°, днем до +6…+11°. В воскресенье на севере погода существенно не изменится. А вот днем на юге пройдут дожди, станет теплее на 1-2°.

В понедельник из-за циклона на острове будет дождливо, ночью +1…+6°, днем +7…+12°. Во вторник ожидаются локальные дожди, станет прохладнее. С запада начнет поступать холодный воздух, температура днем на севере Сахалина в пределах +3…-2°, на юге +1…+6°. В отдельных районах пройдет небольшой снег.

Погоду Курил определят циклоны. Как на выходных, так и на буднях они принесут ветер, а в отдельные дни с дождями. К концу недели возможно и со снегом, температура +2…+7°, днем на юге +5...+10°.