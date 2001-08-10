Тихоокеанское
информационное агентство
31 Октября 2020
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16:42, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Ливнёвки на улице Ленина в Южно-Сахалинске исправят

Ливнёвки на улице Ленина в Южно-Сахалинске исправят
Работу ливневых колодцев на ремонтируемом участке улицы Ленина от Емельянова до Победы во время дождя проверил мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин. На этот участок активно жалуются горожане.
 
Как напоминают в мэрии областного центра, работы по ремонту одной из главных улиц города ведут в рамках муниципального контракта. Силами подрядной организации ООО "Транстрой" на указанном участке заменили асфальт и бордюры, обновили пешеходные зоны.
 
Однако комиссия обнаружила, что часть ливнёвок не справляется с отводом воды. Самая худшая ситуация сложилась на перекрестке с улицей Пограничной. Подрядчика обязали как можно скорее исправить недостатки. Срок выполнения работ - 2 недели.
 

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