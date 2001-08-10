Тихоокеанское
информационное агентство
2 Ноября 2020
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11:32, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Бензин "Роснефти" подскочил в цене на Сахалине

Бензин

Топливо снова подорожало в сети АЗС "Роснефть" на Сахалине. Об этом пишет astv.ru.

Сегодня, 2 ноября, бензин марки АИ-92 стоит 46,75 рублей (вместо 46,60), АИ-95 стал дороже на 15 копеек и стоит 48,40 рублей, а за литр 98-го придется заплатить 53,45 рублей (против 52,65). Без изменений остался дизель - 54,40 рублей.

Пока очевидцы сообщают только о росте цен в областном центре, но не исключается, что аналогичная ситуация сложилась и в других районах области.

Напомним, последний раз "Роснефть" повышала стоимость топлива в начале октября.

Обновлено в 9.30. 

Невельск:

Корсаков: 

А автомобилистов Макарова "сюрприз" будет ждать уже на кассе - табло этим утром оказалось пустым:

 

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