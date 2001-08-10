Топливо снова подорожало в сети АЗС "Роснефть" на Сахалине. Об этом пишет astv.ru.

Сегодня, 2 ноября, бензин марки АИ-92 стоит 46,75 рублей (вместо 46,60), АИ-95 стал дороже на 15 копеек и стоит 48,40 рублей, а за литр 98-го придется заплатить 53,45 рублей (против 52,65). Без изменений остался дизель - 54,40 рублей.

Пока очевидцы сообщают только о росте цен в областном центре, но не исключается, что аналогичная ситуация сложилась и в других районах области.

Напомним, последний раз "Роснефть" повышала стоимость топлива в начале октября.

Обновлено в 9.30.

Невельск:

Корсаков:

А автомобилистов Макарова "сюрприз" будет ждать уже на кассе - табло этим утром оказалось пустым: