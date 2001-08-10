Электронные ПТС будут получать владельцы новых машин с 1 ноября

Бумажные паспорта транспортных средств на новые автомобили перестанут выдавать в России с 1 ноября.

Как пишет RG.RU, на отечественные машины электронные ПТС оформляют сами производители. На импортные - представительства компаний в РФ. Те, кто ввозит единичные транспортные средства, должны сначала получить электронный ПТС в любой из испытательных лабораторий, которые подтверждают соответствие конструкции транспортного средства требованиям безопасности.

Главная проблема при оформлении ввезенных машин - это время поступления информации о зачислении таможенных платежей и утилизационного сбора. Паспорт на авто оформлен, но до тех пор пока не придут эти сведения, он будет в статусе "не действующий". С таким ПТС поставить на учет машину не получится. Как только статус изменится на "действующий" - можно идти на регистрацию в ГИБДД.

Кстати, требовать обменивать бумажные ПТС на электронные не имеют права. Кроме того, ГИБДД продолжит выдавать бумажные ПТС в случае их утраты, порчи или, если закончилось место для их заполнения.

Если автовладелец стоящей на учете машины захочет завести электронный паспорт - он это сможет сделать в тех же испытательных лабораториях или на пункте техосмотра. Но с момента, как их электронный паспорт получит статус "действующий", бумажный станет недействительным.