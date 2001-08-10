Тихоокеанское
информационное агентство
2 Ноября 2020
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В районе железнодорожной станции Новодеревенская на три часа закроют сквозной проезд
13:42, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

3 дня воды не будет в Дальнем

3 дня воды не будет в Дальнем
В связи с работами по ремонту задвижек и промывкой квартальных водопроводов 3, 5 и 6 ноября с 09.30 до 14.00 в жилых домах Дальнего будет отключено холодное водоснабжение. Ограничения коснутся улиц Шебунина, Крымская, 1-я Московская, Байкальская, Большая полянка, Полевого, Монетная и Рассветная, а также пер. Алых роз.
 
По всем вопросам нужно обращаться в диспетчерскую водоканала по телефону 72-32-40.

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