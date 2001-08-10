3 дня воды не будет в Дальнем

В связи с работами по ремонту задвижек и промывкой квартальных водопроводов 3, 5 и 6 ноября с 09.30 до 14.00 в жилых домах Дальнего будет отключено холодное водоснабжение. Ограничения коснутся улиц Шебунина, Крымская, 1-я Московская, Байкальская, Большая полянка, Полевого, Монетная и Рассветная, а также пер. Алых роз.

По всем вопросам нужно обращаться в диспетчерскую водоканала по телефону 72-32-40.