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14:32, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил
Комплекс «Горный воздух» открывает раннюю продажу ски-пасс
С 9 по 30 ноября 2020 в кассах СТК «Горный воздух» возможно приобрести ски-пасс с тарифом «Сезонный». Стоимость ски-пасс со скидкой составит 32000 рублей.
У всех обладателей тарифа «Сезонный» будет возможность безлимитного посещения комплекса в течение всего зимнего сезона 2020-21 гг.
Приобрести сам ски-пасс возможно только в кассах СТК «Горный воздух». При покупке обязательно наличие паспорта.
Важно отметить, что передача ски-пасс третьим лицам запрещена.
Телефон для справок: 8(4242)51-11-10 добавочный 132.
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