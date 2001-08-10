В районе железнодорожной станции Новодеревенская на три часа закроют сквозной проезд

Сквозной проезд закроют в районе железнодорожной станции Новодеревенская с 10.00 до 13.00 завтра, 3 ноября. На это же время скорректируют движение маршрута № 106.

Ограничения связаны с ремонтными работами, которые будут проводить на автомобильной дороге до ЖД станции Новодеревенская. Сотрудники завода им. Федотова заменят водопропускную трубу под дорожным полотном, сообщили в мэрии Южно-Сахалинска.