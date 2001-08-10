Тихоокеанское
информационное агентство
4 Ноября 2020
Сегодня 00:44
80,00|93,34|37,73
Сильный дождь ожидается на территории Северо-Курильского района
10:12, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинская область победила во всероссийском конкурсе лучших клинических практик

Сахалинская область победила во всероссийском конкурсе лучших клинических практик

Сахалинскую область отметили высокой наградой национального центра кардиологии Минздрава РФ, как регион с лучшей клинической практикой среди федеральных округов. Одно из основных достижений – лучшие показатели работы санавиации среди всех субъектов страны. Высокий уровень организации медицинской помощи пациентам с кардиологическими заболеваниями позволил спасти сотни человеческих жизней.

Как рассказали в областном Минздраве, только за 9 месяцев этого года санавиацией в медучреждения было доставлено 429 человек из разных районов Сахалина и Курил. Около 100 из них имеют болезни сердечно-сосудистой системы. Оперативная госпитализация позволяет своевременно оказывать высокотехнологичную помощь при инфарктах и инсультах. Многие из таких пациентов быстрее переходят на этап реабилитации. Показатель количества эвакуаций стал лучшим в стране по итогам последних лет.

Клинические практики федеральных округов оценивали в рамках ежегодной научно-практической конференции "Кардиология на марше!" и 60-й сессии, посвященной 75-летию ФГБУ "НМИЦ кардиологии" Минздрава РФ. По итогам этой работы персональный наградной знак достался главному внештатному кардиологу министерства здравоохранения Сахалинской области, руководителю регионального сосудистого центра Марии Калашниковой.

– Награда – заслуга всех наших врачей, которые принимают участие в эвакуации больных, ежедневных планерках, обсуждениях состояния здоровья тяжелых пациентов по всей области, ­– отметила Мария Калашникова. – Благодаря тому, что введен формат телеконсилиумов, появилась возможность оперативного реагирования, удаленной коррекции терапии и привлечения авто- и авиатранспорта. Слаженность этих процессов и профессионализм специалистов на местах позволяют спасти жизнь человека иногда даже в самых сложных случаях.

 

 

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?