Сахалинская область победила во всероссийском конкурсе лучших клинических практик

Сахалинскую область отметили высокой наградой национального центра кардиологии Минздрава РФ, как регион с лучшей клинической практикой среди федеральных округов. Одно из основных достижений – лучшие показатели работы санавиации среди всех субъектов страны. Высокий уровень организации медицинской помощи пациентам с кардиологическими заболеваниями позволил спасти сотни человеческих жизней.

Как рассказали в областном Минздраве, только за 9 месяцев этого года санавиацией в медучреждения было доставлено 429 человек из разных районов Сахалина и Курил. Около 100 из них имеют болезни сердечно-сосудистой системы. Оперативная госпитализация позволяет своевременно оказывать высокотехнологичную помощь при инфарктах и инсультах. Многие из таких пациентов быстрее переходят на этап реабилитации. Показатель количества эвакуаций стал лучшим в стране по итогам последних лет.

Клинические практики федеральных округов оценивали в рамках ежегодной научно-практической конференции "Кардиология на марше!" и 60-й сессии, посвященной 75-летию ФГБУ "НМИЦ кардиологии" Минздрава РФ. По итогам этой работы персональный наградной знак достался главному внештатному кардиологу министерства здравоохранения Сахалинской области, руководителю регионального сосудистого центра Марии Калашниковой.

– Награда – заслуга всех наших врачей, которые принимают участие в эвакуации больных, ежедневных планерках, обсуждениях состояния здоровья тяжелых пациентов по всей области, ­– отметила Мария Калашникова. – Благодаря тому, что введен формат телеконсилиумов, появилась возможность оперативного реагирования, удаленной коррекции терапии и привлечения авто- и авиатранспорта. Слаженность этих процессов и профессионализм специалистов на местах позволяют спасти жизнь человека иногда даже в самых сложных случаях.