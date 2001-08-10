Тихоокеанское
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12:04, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Педагоги школ Южно-Сахалинска посоревновались в приготовлении полезных блюд

Педагоги школ Южно-Сахалинска посоревновались в приготовлении полезных блюд

Фестиваль, посвященный Всемирному дню борьбы с инсультом, прошел в областной библиотеке. В нем приняли участие 30 педагогов из шести средних общеобразовательных школ Южно-Сахалинска.

Как рассказали в региональном Минздраве, центральным событием мероприятия стал кулинарный конкурс "Не допусти инсульт!". Некоторые вместо одного блюда приготовили сразу несколько. По условиям все они должны содержать ингредиенты, улучшающие память, самочувствие и концентрацию внимания.

Учителя использовали в своих рецептах свежие сезонные овощи, салат, рыбу и морепродукты, сухофрукты и орехи - именно то, что полезно для работы мозга, - это отметило независимое жюри. Даже чай был полезный - с сахалинскими травами и лесными ягодами. Блюда некоторых команд сопровождались подробными рецептами их приготовления - каждый желающий мог взять себе на заметку то, что понравилось.

Практическую часть мероприятия дополнило тестирование на факторы риска по инсульту. О профилактике заболевания, его признаках, последствиях и первой помощи педагогам рассказали врачи из горбольницы и регионального сосудистого центра. Специалисты областного центра медицинской профилактики провели мастер-класс - показали, как правильно измерять артериальное давление. Кстати, во время мероприятия работала медицинская площадка.

 Победителям вручили грамоты и полезные призы, остальных участников отметили благодарностями.

 

 

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