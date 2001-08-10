Педагоги школ Южно-Сахалинска посоревновались в приготовлении полезных блюд

Фестиваль, посвященный Всемирному дню борьбы с инсультом, прошел в областной библиотеке. В нем приняли участие 30 педагогов из шести средних общеобразовательных школ Южно-Сахалинска.

Как рассказали в региональном Минздраве, центральным событием мероприятия стал кулинарный конкурс "Не допусти инсульт!". Некоторые вместо одного блюда приготовили сразу несколько. По условиям все они должны содержать ингредиенты, улучшающие память, самочувствие и концентрацию внимания.

Учителя использовали в своих рецептах свежие сезонные овощи, салат, рыбу и морепродукты, сухофрукты и орехи - именно то, что полезно для работы мозга, - это отметило независимое жюри. Даже чай был полезный - с сахалинскими травами и лесными ягодами. Блюда некоторых команд сопровождались подробными рецептами их приготовления - каждый желающий мог взять себе на заметку то, что понравилось.