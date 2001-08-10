Экспериментальный квест перенесли в Южно-Сахалинске на 7 ноября

Экспериментальный квест "Мы - едины" перенесли на 7 ноября. Он должен был состояться 4 ноября в городском парке Южно-Сахалинска. Это связано с запретом на проведение массовых мероприятий.

Как напоминают в ЦМИ, для участия ребятам нужно объединиться в команду из 2-5 игроков и подать заявку. Её можно прислать на электронную почту: egosumdeus999@gmail.com или заполнить анкету по ссылке.

Подробную информацию можно уточнить по телефону: +7 (999) 07-00-666.