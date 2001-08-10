Сахалину пообещали 18,3 миллиона рублей на бесплатные лекарства для больных COVID-19
18 374,3 тысячи рублей выделил Сахалинской области резервный фонд правительства России на обеспечение бесплатными лекарствами больных новой коронавирусной инфекцией. По данным на вечер 2 ноября в островном регионе COVID-19 болеют 2551 человек.
По информации сайта правительства России, препараты предназначаются для пациентов, которые получают медицинскую помощь в амбулаторных условиях, то есть, лечатся на дому под наблюдением врачей. Им назначают комбинированные схемы лечения. Все необходимые препараты выдаются бесплатно по рецепту врача.
Как ранее сообщало astv.ru, на эти цели правительство России выделило более 5,04 млрд рублей. Президент страны Владимир Путин попросил не затягивать с этим решением и выделить деньги незамедлительно.
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