Тихоокеанское
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15:04, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Жителей Сахалинской области приглашают принять участие в Большом этнографическом диктанте

Жителей Сахалинской области приглашают принять участие в Большом этнографическом диктанте

Жителей Сахалинской области приглашают принять участие в Большом этнографическом диктанте. Международная просветительская акция проводится в единый период – с 3 по 8 ноября 2020 года в онлайн-режиме.

Диктант позволяет оценить уровень этнографической грамотности жителей, их знания о народах, проживающих в России. Он привлекает внимание широкой общественности к вопросам межнационального мира и согласия.

Участниками диктанта могут стать все желающие граждане России и зарубежных стран.

Задания в виде теста будут опубликованы в 00.01 3 ноября 2020 года (по московскому времени) на официальном сайте Большого этнографического диктанта: www.miretno.ru. Это 20 вопросов общефедеральной части и 10 региональной, уникальной для каждого субъекта Российской Федерации. На выполнение заданий участникам дается 45 минут. Максимальная сумма баллов – 100. Сразу после прохождения диктанта в электронном виде формируется сертификат участника с указанием результатов.

Организатором «Большого этнографического диктанта» выступило Федеральное агентство по делам национальностей. Подробную информацию о международной просветительской акции можно узнать на сайте: www.miretno.ru и в официальной группе ВКонтакте: https://vk.com/miretno. 

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