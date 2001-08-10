В Сахалинской области внедряют новую цифровую систему мониторинга за состоянием заболевших ОРВИ
В Сахалинской области внедряют новую цифровую систему мониторинга за состоянием заболевших ОРВИ. Данные по амбулаторным пациентам начали заносить в специальную цифровую программу. Она позволяет анализировать клиническое состояние заболевших и определять их оптимальную маршрутизацию, помогая медработникам. С начала недели в новой системе в пилотном режиме начали работать поликлиники №2 и 4 Южно-Сахалинска. В дальнейшем эту практику распространят на все медучреждения региона.
– Бывает пациент теряется – когда ему проходить обследования, когда медики придут проверить его здоровье. Новая программа учитывает все этапы оказания медицинской помощи – прием специалиста, назначение диагностических процедур, обзвон, контроль на дому. Это делается, чтобы в большом потоке обращений пациент не выпал из зоны внимания, находился под контролем до полного выздоровления, – рассказал министр здравоохранения Сахалинской области Владимир Кузнецов.
В областном минздраве отмечают, что в регионе сейчас идет сезонный подъем заболеваемости ОРВИ, распространяется коронавирусная инфекция, поэтому каждый пациент должен быть на особом учете.
– Это только первый этап всех изменений. Нужно работать над тем, чтобы и пациент смог позвонить медицинскому работнику, задать вопрос по своему состоянию, если он заболел – нужна ли скорая помощь или в его случае необходимо самому обратиться в поликлинику для прохождения диагностики. Чтобы дифференцировать эти случаи, будет внедрен дополнительный функционал, – прокомментировал, в свою очередь, заместитель председателя правительства Сахалинской области Владимир Ющук, который в том числе курирует сферу здравоохранения.
Сейчас специалисты тестируют работу колл-центра. Он должен заработать до конца этой недели.
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