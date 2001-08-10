Тихоокеанское
информационное агентство
4 Ноября 2020
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Сильный дождь ожидается на территории Северо-Курильского района
16:12, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Гололеда в ближайшие дни не предвидится

Гололедицы на дорогах Южно-Сахалинске в ближайшие дни не будет. Такое заявление сделали островные синоптики.

По данным регионального гидромета, погода будет соответствовать прогнозам прошлой недели. Пройдут дожди, станет прохладнее. Температура днём на севере Сахалина в пределах +3…-2°, на юге +1…+6°. В отдельных районах ожидают небольшой снег.

Автомобилистам областного центра можно не волноваться - пока что дороги не планируют превращаться в катки. Но тянуть с "переобувкой" своих железных коней сахалинцам всё-таки не стоит.

 

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