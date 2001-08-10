Более тысячи сахалинцев и курильчан получают помощь по социальному контракту. На эту меру поддержки могут рассчитывать семьи с детьми или одиноко проживающие граждане с низкими доходами. По решению губернатора Валерия Лимаренко в этом году минимальный размер ежемесячной выплаты увеличен в два раза. Таким образом, по социальному контракту выплачивается от 10 до 20 тысяч рублей в месяц, либо единовременно – до 240 тысяч рублей.

– Особенность помощи в том, что семья использует выплаты для преодоления материальных затруднений, проявляя собственную активность. Средства социального контракта можно направить на профессиональное обучение и повышение квалификации, а также на приобретение оборудования и материалов для открытия личного дела или ведения подсобного хозяйства и иные мероприятия для выхода из трудной жизненной ситуации, – отметила начальник отдела семейной политики министерства социальной защиты Галина Щёкотова.

С учетом содержания программы социальной адаптации, контракт можно заключить на срок от трех месяцев до одного года. Обязательное условие для получения помощи – регистрация в службе занятости трудоспособных граждан.

В основном, семьи используют социальный контракт для развития подсобного хозяйства и организации предпринимательской деятельности (парикмахерские услуги, ногтевой сервис, пошив одежды, выпечка кондитерских и хлебобулочных изделий, услуги ремонта).

Благодаря социальному контракту доходы семей увеличиваются в среднем в два раза. Только с начала года этой мерой социальной поддержки воспользовались 326 сахалинцев и курильчан. Всего на эти цели в 2020-м направлено более 67 миллионов рублей из областного бюджета.