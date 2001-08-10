Человеком года на Сахалине стала главный внештатный инфекционист Оксана Солонина
В День народного единства в островном регионе большим праздничным онлайн-концертом подвели итоги первого конкурса "Сахалинский маяк". Масштабное общественное мероприятие объединило людей самых разных профессий - учителей и предпринимателей, врачей и спортсменов, волонтеров и благотворителей, социальных работников и молодежных активистов. В самом массовом проекте года участвовали не только жители, но и предприятия, общественные организации, государственные учреждения. Всего по результатам голосования определены 59 победителей конкурса и 119 лауреатов, сообщили в правительстве региона.
Специальный приз "Человек года" в рамках первой премии губернатора получила Оксана Солонина - главный внештатный инфекционист Сахалинской области, специализирующийся на лечении пациентов с COVID-19. С 2018 года она работает в детской городской поликлинике Южно-Сахалинска в должности инфекциониста отделения консультативно-специализированной помощи. Губернатор Валерий Лимаренко сегодня лично поздравил сахалинку по телефону.
- В "Сахалинском маяке" вы получили главный приз. И это очень символично, что вас выбрали победителем, - потому что вы спасаете людей. Хочу поблагодарить за важнейшую работу и поздравить с этой заслуженной наградой. "Сахалинский маяк" будет традиционным конкурсом и вы - первая, кто стал его победителем. Можно сказать, это историческое событие. Желаю вам здоровья и удачи, - сказал глава региона.
- Я очень рада победе, но, если честно, даже не ожидала. Хочу поблагодарить всех медиков, которые оказались лицом к лицу с угрозами сегодняшнего дня и самоотверженно борются с коронавирусом. Низкий поклон Долинской ЦРБ - всей замечательной команде, которая постоянно учится и показывает хорошие результаты. Это большой вызов, - сказала Оксана Солонина.
Определены и другие победители по ряду номинаций, относящихся к областному здравоохранению.
- "Народный врач" - онколог-маммолог областного онкологического диспансера Людмила Конфедератова;
- "Народный" фельдшер - медик кабинета медицинской профилактики поликлинического отделения Анивской ЦРБ Елена Дзунза;
- "Народная медсестра" - Елена Ухналь, Южно-Курильская ЦРБ;
- "Лучшая больница" - областная детская больница;
- "Самая доступная" - детская городская поликлиника Южно-Сахалинска, первая в области внедрившая технологии "Бережливого производства";
- Лучшее объединение "серебряных волонтеров" - региональная социально-досуговая общественная организация "От сердца к сердцу" из Корсакова;
- Лучший "серебряный волонтер" - координатор советов "Активного старшего поколения" в сфере здравоохранения при губернаторе Наталья Суворова.
Полный список призеров конкурса есть на сайте: сахалинскиймаяк.рф.
Напомним, всего в конкурсе было 27 номинаций и 62 подноминации. За полгода на него подали 842 заявки. Победителей в каждой из номинаций определяли жители региона или экспертное жюри. В его состав вошли общественники, специалисты профильных министерств и предприятий области. Номинации курировали 15 профильных ведомств.
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