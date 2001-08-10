Фонтаны на площади Ленина в Южно-Сахалинске готовят к зиме

В Южно-Сахалинске на площади Ленина начались работы по консервации фонтанов на зиму. Это обязательные мероприятия, которые защищают фонтанное и насосное оборудование от негативного влияния низких температур и продлевают срок их службы.

В холодное время года на месте обоих фонтанов — круглого и каскадного — установят декоративные стойки с подсветкой, которая, как и в прежние годы, будет создавать приятную атмосферу для горожан и гостей областного центра. В дни новогодних торжеств иллюминацию у фонтанов вписывают в общую композицию праздничного украшения главной площади Южно-Сахалинска.

Работы проводят специалисты сразу двух предприятий — МКП «Городской Водоканал» и МУП «Электросервис». Как рассказал начальник ремонтно-механического цеха «Городского Водоканала» Александр Безбородов, предстоит провести большой комплекс процедур. Сейчас помимо слива воды из системы трубопровода и очистки всех стационарных элементов, это демонтаж фонтанного и насосного оборудования. Затем трубы, распылители, фильтры, форсунки, краны отправят в цех для капитального ремонта и обслуживания. Особое внимание будет уделено всем 10 насосам, поднимающим воду наверх. В них заменят подшипники, сальники, подготовят к работе в новом сезоне.

Специалисты уже приступили к строительству обрешетки, на которую будет укладываться фанера. Укрывная конструкция защитит чашу фонтана от осадков, а также позволит скрыть элементы электропитания подсветки для безопасности людей.

Параллельно ведутся работы по установке бетонных оснований и металлических каркасов для иллюминации, завозятся элементы ограждения. «Зимние» фонтаны из тысяч лампочек начнут работать уже в ноябре.

На обычный, водный, режим они перейдут к майским праздникам.