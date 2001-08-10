Сахалин и Курилы отработают готовность к цунами

Сахалинская область присоединится к международным учениям "Тихоокеанская волна-2020" ("PacificWave-2020"), чтобы отработать готовность к цунами. Они стартуют уже сегодня, 5 ноября, и объединят 47 стран, включая РФ.

Как сообщает пресс-служба центра цунами управления Сахалингидрометслужбы (УГМС), во время учений смоделируют ситуацию, когда побережье стран тихоокеанского региона окажется под воздействием огромного цунами.

Помимо тестирования международной и региональной систем связи на Сахалине и Курилах пройдет штабное учение "для поддержания готовности персонала в случае реального события". Практика состоится 11 ноября, старт в 10:00 местного времени с запуска региональной автоматизированной системы централизованного оповещения о цунами населения региона (без запуска сирен).

Напомним, островной регион относится к цунамиопасным территориям России. Сегодня исполняется 68 лет со дня Камчатского цунами. Тогда огромными волнами практически был уничтожен город Северо-Курильск, военно-морская база на острове Шумшу, а также ряд более мелких населенных пунктов на тихоокеанском побережье Северных Курил и Камчатки.