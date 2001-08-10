Минимальный набор продуктов питания подорожал на 31 рубль

По данным еженедельного мониторинга цен на социально значимые продовольственные товары, проводимого администрациями 18 муниципальных образований Сахалинской области, за истекшую неделю наблюдается повышение стоимости минимального набора продуктов питания в розничной сети и снижение его стоимости в социальных магазинах (33 наименования социально-значимых продуктов из расчёта на месяц, по норме)*.

Так, в розничной сети в целом по региону средняя стоимость минимального набора за неделю составила 5981,6 рубль, неделей ранее он стоил 5950,5 рублей. Рост составил 0,5%, а в денежном выражении – 31,1 рубль.

В объектах торговли со статусом «социальный» стоимость аналогичного набора в сравнении с прошлой неделей, напротив, снизилась на 18,3 рублей или 0,3%, и составила 5 296,8 рублей.

Стоимость минимального набора в социальных магазинах снизилась за счет поступления в реализацию яблок отечественного производства, а именно садоводческого комплекса ОАО «Новонадежденское», одного из крупнейших производителей фруктовой продукции в Воронежской области, поставка которых осуществлялась в рамках реализации Соглашения между Сахалинской и Воронежской областями по развитию торгово-экономического сотрудничества.

Так, например, в социальных магазинах Долинского района цена на яблоки снизилась за неделю в среднем на 42,2 рубля, в Макаровском районе яблоки подешевели на 32,6 рубля, в Ногликском – на 33,3 рубля.

Также в социальных магазинах продолжилось снижение цен на картофель и овощи открытого грунта.

Несмотря на увеличение цен на иные продукты питания, в социальных магазинах на текущей неделе дороже реализовывались яйцо и сахар, удешевление яблок и овощей позволило сохранить темпы снижения в отчетном периоде стоимости минимального набора в социально ориентированных объектах торговли.

Относительно цен на сахар необходимо отметить, что за истекшую неделю на него продолжился рост цен за счет удорожания на материке. Яйцо подорожало как завозное, так и местного производства. Так, отпускная цена на завозное яйцо первой категории в региональной оптовой сети за неделю увеличилась на 1,5 руб/десяток, второй категории – на 3 руб/десяток. Кроме того, на 1,0 рубль за десяток увеличилась цена на яйцо всех категорий, за исключением яйца первой категории, у основного островного производителя АО «Птицефабрика «Островная», что обусловлено удорожанием составляющих себестоимости, а это в первую очередь комбикорма, топливо и иные статьи расходов.

Рост цен на яйцо и сахар фиксировался за истекшую неделю, как в социальных магазинах, так и в иных розничных предприятиях. При этом наряду с удешевлением яблок в социальных магазинах, в рознице отмечалось их удорожание на 9,5 руб/кг.

Ценовые колебания на остальную наблюдаемую группу продовольствия незначительные, что напрямую связано с вариативностью имеющегося ассортимента на момент проведения мониторинга, отсутствием в наличии товара по более низкой (высокой) цене, а также изменением отпускных цен на материке.

Еженедельная актуализация цен на портале доступная-цена.рф, позволяет потребителю выбрать магазин по пути с приемлемыми для него предложениями.

* Перечень товаров, включенный в минимальный (условный) набор продуктов питания утвержден Приказом Федеральной службы государственной статистки от 12.12.2019 № 764 «Об утверждении наборов потребительских товаров и услуг для ежемесячного наблюдения за ценами и тарифами».