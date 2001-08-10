С понедельника на 67 маршрут в Южно-Сахалинске выйдут 16 новых автобусов

16 новых пассажирских автобусов, работающих на газомоторном топливе, закупил один из частных перевозчиков Южно-Сахалинска. Уже в следующий понедельник новый транспорт выйдет на линию городского маршрута № 67.

Автобусы работают на компримированном природном газе и имеют экологический стандарт Евро-5. Основным преимуществом данного вида топлива является его высокая безопасность для окружающей среды: в выхлопных газах содержится в разы меньше серы — не более 10 мг/кг. Что же касается удобств для пассажиров, новые автобусы оборудованы информационными табло, адаптированными под людей, испытывающих проблемы со зрением. Новые устройства позволяют лучше видеть номер маршрута. Также они имеют звуковое сопровождение.

— Транспортный городской парк постепенно меняется — в город приходят современные и отвечающие всем стандартам автомобили. Сегодня, без учета новых 16-ти автобусов, в Южно-Сахалинске на газу работает 61 единица общественного транспорта. В ближайшее время на маршрут № 19 выйдет еще 7, — рассказал заместитель директора департамента городского хозяйства Александр Попов.

Добавим, что развитие пассажирских перевозок и создание безопасных условий для дорожного движения в областном центре поддерживаются мэром города Сергеем Надсадиным. Эти направления также являются одними из приоритетных в деятельности муниципалитета. Работа по пополнению городского автопарка техникой, работающей на компримированном природном газе, будет продолжена.