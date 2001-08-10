Тихоокеанское
информационное агентство
6 Ноября 2020
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15:32, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Проезд по жд переезду на улице пригородной в Холмске будут перекрывать по полосам

Проезд по жд переезду на улице пригородной в Холмске будут перекрывать по полосам

Движение по железнодорожному переезду по улице Пригородной ограничат в Холмске завтра, 6 ноября.

Как сообщили в пресс-службе ДВЖД, с 9.00 до 18.00 проезд будет возможен по одной полосе. На объекте в этом время будут укладывать переездный настил.

Дальневосточная железная дорога просит водителей с пониманием отнестись к вынужденным неудобствам и заранее планировать дорогу.

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