Проезд по жд переезду на улице пригородной в Холмске будут перекрывать по полосам

Движение по железнодорожному переезду по улице Пригородной ограничат в Холмске завтра, 6 ноября.

Как сообщили в пресс-службе ДВЖД, с 9.00 до 18.00 проезд будет возможен по одной полосе. На объекте в этом время будут укладывать переездный настил.

Дальневосточная железная дорога просит водителей с пониманием отнестись к вынужденным неудобствам и заранее планировать дорогу.